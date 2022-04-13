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الحكم بالإعدام على قتلة كاتب مشهور في بنجلادش

01:39 م الأربعاء 13 أبريل 2022
الحكم بالإعدام على قتلة كاتب مشهور في بنجلادش

الشرطة في بنجلاديش

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بنجلادش- (أ ف ب):

قضت محكمة في بنجلاديش بإعدام أربعة وصفتهم بالمتشددين الإسلاميين بتهمة قتل كاتب مشهور.

الكاتب هو الأستاذ الجامعي هومايون آزاد، الحائز على جوائز عديدة، وقتل في عام 2004.

وقالت الشرطة إن الأربعة هاجموا الكاتب بوحشية، في أول سلسلة من الهجمات على دعاة حرية التعبير في مجتمع ذي أغلبية مسلمة.

وتوفي البروفيسور آزاد بعد عدة أشهر في ألمانيا التي ذهب إليها للعلاج بعد الإصابة.

وقالت الشرطة إن الرجال الأربعة المدانين ينتمون الى جماعة المجاهدين المحظورة. كما حكم بالإعدام على مهاجمين اثنين لا يزالان طليقين.

هذا المحتوى من

AFP

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