الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب 30 آخرين خلال اقتحام نابلس

الضفة الغربية-(بي بي سي):

قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم شابا فلسطينيا هو محمد عساف من قرية كفر لاقف في قلقيلية، خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس بأن الاقتحام أدى أيضا إلى إصابة ثلاثين فلسطينيا آخرين أصيبوا في اشتباكات في مدينة نابلس حيث نفذت القوات الإسرائيلية غارات اعتقال في شمال الضفة الغربية. وتراوحت إصاباتهم بين إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي وقنابل الغاز الحارقة.

كما أصيب شاب برضوض بعد أن دهسته دورية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط قبر يوسف، بحسب نفس المصدر.