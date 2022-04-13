البرهان يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث منطقة آبيي

السودان - (أ ش أ)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان).

وتتشكل اللجنة من الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي، اللواء ركن عبدالمنعم جلال الحسن، اللواء الركن الخير عبدالله أبومريدات، لواء شرطة عمر بابكر عمر رحمة ، لواء أمن محمد الحافظ إبراهيم هشابه، السفير حسن حامد حسن ووكيل نيابة أعلى مصطفى محمد حامد.

ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها في غضون أسبوع.