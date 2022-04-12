الصحة العالمية: الوصول للأدوية والمرافق الصحية في مناطق النزاع بأوكرانيا محدود أو معدوم

سويسرا - (أ ش أ)

قال بانو بهاتنجار، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن مايقرب من 300 مرفق صحي في أوكرانيا توجد في مناطق النزاع وألف مرفق في مناطق سيطرة متغيرة؛ مما يترك النظام الصحي عرضة لتلف البنية التحتية والاضطرابات الشديدة في الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الوصول إلى الأدوية والمرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية محدود أو معدوم في بعض المناطق.

وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو في جنيف - أن المنظمة الدولية تدعم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي إلى بلدة كورشوفا الحدودية البولندية؛ حيث أقامت الحكومة البولندية مرفقا صحيا لعلاج ما يصل إلى 200 شخص وذلك بمساعدة المفوضية الأوروبية.

وتابع أن فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية تقوم بالتشاور مع وزارة الصحة الأوكرانية بتقييم الأشخاص المؤهلين للإجلاء وهو ما يمكن أن يشمل الأطفال والبالغين المصابين بالسرطان والمرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالنزاع وغيرهم من المرضى غير القادرين على العلاج في أوكرانيا في هذا الوقت وأيضا لتقليل الضغط على النظام الصحي الأوكراني.

وأفاد المتحدث بأن منظمة الصحة تحققت وحتى أمس الإثنين من 108 حوادث اعتداء على الرعاية الصحية في أوكرانيا، حيث يمكن أن تكون هذه الهجمات على المرافق الصحية والموظفين والنقل والإمدادات والمستودعات، وقال إن ما لا يقل عن 73 شخصا قتلوا في هذه الهجمات كما أصيب 51 آخرين وشدد بهاتنجار على أن المنظمة الدولية تستمر في إدانة جميع الهجمات على الرعاية الصحية بأقوى العبارات الممكنة والتي لا تحرم الناس من الخدمات الصحية الحيوية فحسب بل تشكل أيضا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.