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السودان يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

02:00 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
السودان يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وزارة الخارجية السودانية

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الخرطوم - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية- في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء- دعمها ومساندتها لمساعي المجلس لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وجددت موقف السودان الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويُلبي تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار.

وأشادت بالدعم المالي العاجل الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

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