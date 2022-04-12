الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم اغتصاب بأوكرانيا

نيويورك - (د ب أ):

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم اغتصاب وعنف جنسي في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد ورود تقارير عن جرائم ترتكبها القوات الروسية.

وقالت المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة، سيما باهوس، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس الاثنين: "نسمع بشكل متزايد عن الاغتصاب والعنف الجنسي. يتعين التحقيق في هذه الاتهامات بشكل مستقل لضمان العدالة والمساءلة".

كما قالت إن "التهجير الجماعي، إلى جانب الوجود الكبير للمجندين والمرتزقة والوحشية ضد المدنيين الأوكرانيين رفع كل الرايات الحمراء".

ومن جانبها، قالت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، لودميلا دينيسوفا، إن الجنود الروس اغتصبوا قاصرات، ودعت إلى التحقيق في هذه الجرائم وجرائم الحرب الأخرى.

كما قال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، أولكسندر فيلكول، إن هناك أوكرانيات تعرضن للاغتصاب، وإن الضحايا في منطقة خيرسون من بينهم امرأة حامل عمرها 16 عاما وعجوز عمرها 78 عاما.

كما اتهمت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مثل الإعدام والنهب في أوكرانيا.

.