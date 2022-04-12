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روسيا تتوعد فرنسا بالرد المناسب على قرار طرد دبلوماسييها

11:58 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
روسيا تتوعد فرنسا بالرد المناسب على قرار طرد دبلوماسييها

روسيا

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موسكو - أ ش أ

قدَمت روسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات الفرنسية، على خلفية قرار طرد ستة دبلوماسيين روس.

وقالت السفارة الروسية في باريس في بيان، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الجانب الروسي أعرب عن احتجاجه الشديد على التصرف غير الودي للسلطات الفرنسية، والذي سيتبعه حتما رد مناسبا.

وأكدت السفارة أنه في 11 أبريل، تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم تسليمه بياناً بشأن طرد ستة موظفين بالسفارة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس اعتبار ستة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب بهم، بزعم ممارستهم أعمال استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.

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