السلطات الصينية تخفف قيود الإغلاق في شنجهاي

بكين - (بي بي سي)

ستبدأ مدينة شنجهاي الصينية في تخفيف بعض قيود الإغلاق للحدَ من انتشار المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، على الرغم من الارتفاع المستمر في عدد الحالات اليوميةبمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وقالت السلطات إنها ستقسَم المدينة التي يقطنها 25 مليون نسمة إلى ثلاث مناطق بحسب معدلات الإصابة فيها

وسيُسمح للأشخاص في المناطق التي لم تظهر بها إصابات خلال الأسبوعين الماضيين بمغادرة منازلهم، فيما سيتعين على القاطنين في المناطق الأخرى إتباع ضوابط أكثر صرامة.

ويخضع سكان شنجهاي، المركز المالي للصين، للإغلاق منذ أسبوعين على الأقل، في ظلَ تزايد الشكاوى نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وقد أوقفت بعض الشركات في شنجهاي أعمالها التجارية بسبب الجائحة، وسُجَلت فيها أكثر من ستة وعشرين ألف إصابة جديدة اليوم الاثنين.