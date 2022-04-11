الكرملين: أوكرانيا ستكون المحور الرئيسي لمحادثات بوتين ونيهامر

موسكو- (د ب أ):

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر يعتزمان التركيز خلال لقائهما، المقرر في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إنهما سيبحثان أيضا القضايا ذات الصلة بإمدادات الغاز. ولفت إلى أن المحادثات ستجري خلف أبواب مغلقة.

ونيهامر هو أول زعيم دولة عضو بالاتحاد الأوروبي يستقبله بوتين منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال بيسكوف إنه لن يتم نشر صور لبداية الاجتماع، كما لن يقدم الكرملين إفادة إعلامية بشأنه بعد اختتامه. ويعتزم بوتين الرد على أسئلة لصحفيين يوم غد.

وقال بيسكوف :"المحور الرئيسي سيكون الوضع في أوكرانيا. كما لا يمكن استبعاد مناقشة الأمور المتعلقة بالغاز، لأن هذا الموضوع حيوي جدا بالنسبة للجانب النمساوي".

كما انتقد بيسكوف العقوبات الأوروبية الجديدة، ووصفا بأنها غير مقبولة وغير قانونية.

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج دافع عن قرار المستشار النمساوي لقاء بوتين، وقال إن لديه "رسائل واضحة للغاية ذات طبيعة إنسانية وسياسية".