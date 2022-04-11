المستشار الألماني يرحب بزيارة نظيره النمساوي لموسكو

برلين- (د ب أ):

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة نظيره النمساوي كارل نيهامر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الاثنين في برلين: "نؤيد أي جهد دبلوماسي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتهيئة شروط أساسية للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا". وعندما سُئلت عما إذا كان شولتس سيسافر أيضا إلى موسكو في المستقبل القريب، قالت هوفمان: "لا أرى أي خطط في هذا الاتجاه في الوقت الحالي".

وأعلن نيهامر عن زيارته أمس الأحد وأبلغ شولتس بها مسبقا. والمستشار النمساوي هو أول رئيس حكومة غربي يزور موسكو منذ بداية الحرب. وزار نيهامر كييف أيضا أول أمس السبت وأجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).