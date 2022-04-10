فرنسا.. لوبان تتعهد بضمان الاستقلال الوطني حال فوزها بانتخابات الرئاسة

باريس - (أ ش أ):

دعت مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) كل من لم يصوتوا للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون" الانضمام إليها وإلى تجمعها" وذلك بعد تأهلها للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 أبريل الجاري بعد حصولها على نسبة تصويت (23.3%) في الجولة الأولى التي جرت اليوم الأحد.

وفي كلمة ألقتها لوبان بعد الإعلان عن تأهلها للجولة الثانية ونقلتها صحيفة "لوفيجارو": "شرف لي التأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أعرب للناخبين عن خالص امتناني وأدعو كل الذين لم يصوتوا اليوم لإيمانويل ماكرون للانضمام إلى تجمعنا".

وفي كلمتها، وعدت لوبان أنها ستضمن الاستقلال الوطني والسيطرة على الهجرة واستعادة الأمن للجميع.

وقالت: "أعتزم بجدية وبدون تأخير إصلاح الانقسامات المتعددة، الاجتماعية والإقليمية والمؤسسية. سأعيد ترتيب فرنسا في خمس سنوات. وإضافة إلى هذا الانتعاش الضروري، يحمل برنامجي الانتخابي طموحا ديمقراطيا، مع الاستفتاء الشعبي، وطموحا اقتصاديا وبيئيا".

وتابعت: "هناك طموح اجتماعي مع نظام صحي في متناول الجميع وفي كل مكان، مع سكن لائق" .

وأكدت أيضا أن هناك طموحا سياديا، مع دولة عادلة تضمن الحريات للجميع، قائلة "طموحي هو توحيد الفرنسيين، وجعل فرنسا دولة تنتعش بعظمة".

وفي ختام كلمتها، دعت مرشحة حزب التجمع الوطني الفرنسيين من جميع الأصول للانضمام إلى هذا التجمع الشعبي من أجل إحداث تغيير كبير تحتاجه فرنسا.

وكانت لوبان قد تأهلت للجولة الثانية للانتخابات لتنافس الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ماكرون والذي حصل على نسبة تصويت (28.1 %) حسب تقديرات معهد إبسوس الفرنسي، ووفقا لما أعلنته فرانس 24.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها 12 مرشحا، 65 % حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس).