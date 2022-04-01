الرئيس الكوري المنتخب يأمل في سرعة اختتام محادثات اتفاقية التجارة مع دول التعاون الخليجي

سول- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول اليوم الجمعة عن أمله في سرعة اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتوفر إطارا لزيادة التعاون بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن ذلك جاء خلال لقاء "يون" مع السفراء والقائمين بالأعمال لكل من الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، ببلاده.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "كيم أون-هيه" إن الرئيس "يون" وعد بتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والدفاع والزراعة والصحة والثقافة والتعليم.

وأشارت المتحدثة إلي أن "يون" أعرب عن اطمئنانه من العلاقات القوية بين الجانبين في قطاع الطاقة، في وقت تتزايد فيه التقلبات في سوق الطاقة العالمية، لافتا إلي أن اقتصاد بلاده استفاد بدرجة كبيرة من ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط بدءًا من السبعينيات.

واتفق السفراء على أن التعاون بين الجانبين سيستمر في التعمق، ووعدوا بالعمل على زيادة التبادلات الشعبية.