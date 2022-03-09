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الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 516 مدنيًا في أوكرانيا

08:08 م الأربعاء 09 مارس 2022
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 516 مدنيًا في أوكرانيا

الأمم المتحدة

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 516 مدنيًا قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تحقق من أن هناك 1424 ضحية مدنية منهم 516 قتيلًا و908 جرحى منذ بداية الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية.

ومع ذلك، أكد المكتب أن الأعداد الحقيقية للضحايا في أوكرانيا "أعلى بكثير" لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وخاصةً في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى تأخر استلام المعلومات من بعض المواقع وسط استمرار الأعمال العدائية المكثفة.

وذكر المكتب الأممي أن معظم الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن أسلحة متفجرة، ويشمل ذلك القصف والضربات الصاروخية والجوية.

هذا المحتوى من

Asha
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