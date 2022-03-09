الكرملين: بوتين والمستشار الألماني يبحثان الجهود الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي بحث في الاتصال الهاتفي الجهود الدبلوماسية ونتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت في وقت سابق الأربعاء إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي "بموازاة العملية العسكرية الخاصة تجرى مفاوضات أيضا مع الطرف الأوكراني من أجل إنهاء إراقة الدم العبثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن. وقد أحرز بعض التقدم".