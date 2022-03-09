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جوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

10:39 ص الأربعاء 09 مارس 2022
جوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

أنطونيو جوتيريش

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وكالات:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في أوكرانيا له تداعيات على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وكتب جوتيريش في تغريدة: "ليس للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على حياة المدنيين فحسب، بل لها أيضا تداعيات عالمية".

وأضاف: "لا تستطيع البلدان النامية التي تمر بأوضاع عصيبة بالفعل أن تتحمل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى".

أنطونيو جوتيريش أوكرانيا الحرب في أوكرانيا أسعار المواد الغذائية
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