وزير الدفاع البريطاني القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا

لندن-(أ ش أ):

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بعد 13 يوما من قرار غزو أوكرانيا الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال والاس إن القوات الروسية تتعرض للقتل "على نطاق واسع"، حيث زعمت أوكرانيا أن أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا بالفعل بما في ذلك أربعة قادة.

وحمل والاس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية استنفاذ جيش بلاده والمسؤولية عن مقتل آلاف الجنود الروس، فضلا عن الأبرياء، والمدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا .. مشيرا إلى أن بوتين يصل باقتصاده أيضا إلى الصفر لأن المجتمع الدولي قد قرر أنه من غير المقبول على الإطلاق ما يفعله، "لذلك فهو قوة مستهلكة في العالم".