بايدن: التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار، مضيفًا أن إدارته ستبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

ودعا بايدن، في كلمة مساء الثلاثاء، الكونجرس الأمريكي إلى تمرير حزمة دعم لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، حظر واردات النفط الروسي، موضحًا أن ذلك جاء بالتشاور مع حلفائنا، موضحًا: "قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".

وقال بايدن في كلمة مساء الثلاثاء، إن بلاده وحلفائها فرضوا أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، مضيفًا أننعمل مع شركائنا الأوروبيين لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي.

وقال إن خطوة حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا أيضًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، مضيفًا أن كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأميركية بدءا من اليوم.