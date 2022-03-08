لماذا أصبح حرف "Z" رمزًا للحرب الروسية في أوكرانيا؟

كتبت- هدى الشيمي:

في أواخر فبراير، أي قبل أيام من شن روسيا غزوًا شاملاً لأوكرانيا، انتشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دبابات وشاحنات اتصالات وقاذفات صواريخ عليها حرف "Z" تسير باتجاه الحدود الأوكرانية، ما أثار التكهنات والتساؤلات عن معنى استخدام هذا الحرف.

وخلال الأيام الماضية، حاول المحققون الرقميون معرفة ما قد يشير إليه هذا الحرف الذي ينتمي إلى الأبجدية الرومانية عوضًا عن السيريلية، وما علاقته بتحركات موسكو التي لها علاقة بالحرب التي تستمر لليوم الثالث عشر، وتسببت في أسرع موجة لجوء ونزوح لم تشهدها أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ما هو الرمز Z؟

قال محللون عسكريون واستخباراتيون ما يثير الاستغراب ويدعو إلى التأمل في الأمر هو أن هذا الحرف غير موجود في الأبجدية الروسية السيريلية.

أرجع خبراء عسكريون- حسب شبكة سي إن إن- وجود هذا الحرف إلى كلمة " Za pobedy" (زا بوبيدي) والتي تعني بالروسية "النصر" أو "zapad" التي تعني "الغرب"، فيما اقترح البعض أن هذا الحرف يمثل الهدف الأول للكرملين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما يُستخدم حرف الـV للإشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يعتقد الخبير السياسة الدفاعية الروسي روب لي، الذي تتبع المركبات Z منذ بداية حشد القوات على الحدود الأوكرانية، أن هذا الرمز يشير إلى الوحدات العسكرية المخصصة للقتال في الجارة الشرقية لروسيا.

ويعتقد البعض الآخر، أن الحروف المرسومة على المركبات الروسية العسكرية مجرد محاولة لتجنب النيران الصديقة، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

من جانبها لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على أي من هذه النظريات، ونشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع انستجرام توضح فيه أن حرف Z يرمز إلى كلمة Za pobedu ("من أجل النصر") وأن V يرمز إلى "قوة الحقيقة".

كيف أصبح حرف Z رمزًا للحرب الروسية في أوكرانيا؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، تقول الجارديان، إن هذا الحرف تحول من مجرد علامة عسكرية إلى رمز يستخدمه كل من يريد إظهار دعمه وتأييده الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد ثلاثة أيام فقط من الغزو الروسي، أعلنت شبكة "أر تي" الروسية الحكومية - التي يمولها الكرملين- على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تبيع العديد من البضائع بما في ذلك قطع الملابس المختلفة التي تحمل حرف Z لإظهار الدعم للقوات الروسية.

ومنذ ذلك الحين، شوهد عدد كبير من الشباب الروس الذين يرتدون قمصان عليها الحرف نفسه، بينما يؤكدون دعمهم للحرب الروسية في أوكرانيا.

كذلك، رُسم الحرف على الجدران في المجمعات السكنية الكبيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وعُلقت لافتات وإعلانات في الشوارع عليها Z.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ نشر عدد من المدراس صور لأطفال يقفون على شكل حرف Z، من بينهم صورة تداولها ناشطون على الإنترنت يوم الأحد لأطفال مصابين بأمراض شديدة في مركز علاج في مدينة كازان الجنوبية وهم يقفون على شكل الرمز نفسه.

وكان للرمز نفسه أيضًا انتشارًا خارج الحدود الروسية، ففي صربيا حمل آلاف المواطنين عدد من الأعلام الروسية ولافتات عليها حرف Z، الجمعة الماضية، أمام السفارة الروسية في بلجراد للتعبير عن دعمهم لموسكو بعد غزو أوكرانيا.

وارتدى لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك ملابس عليها حرف Z بينما كان يقف إلى جانب زميله الأوكراني كوفتون إليا، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للجمباز في الدوحة.