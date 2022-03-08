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أوكرانيا: لم يعد يهمنا الانضمام للناتو الخائف من روسيا

02:39 م الثلاثاء 08 مارس 2022
أوكرانيا: لم يعد يهمنا الانضمام للناتو الخائف من روسيا

فولوديمير زيلينسكي

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مصراوي - وكالات:

في خطوة مفاجئة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فيديو بثه على حسابات الرئاسة على تليغرام اليوم، إن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الخائف من روسيا.

وسبق أن أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله من الناتو، وقال، في حوار مع شبكة ايه بي سي الأمريكية، إن التحالف ليس مستعدا لقبول أوكرانيا عضوا به.

وأضاف: " التحالف خائف من أمور مثيرة للجدل وحدوث مواجهة مع روسيا". وأكد أن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيء.

وطالب مجددا بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلا إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت المدنية.

كان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أوضح بدوره في تصريحات سابقة، أن هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وشدد على أن الحلف مستعد للدفاع عن أي شبر من أراضي الدول الأعضاء فيه، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الناتو لم ولن يدخل في صراع أو حرب مع روسيا.

بدورهم، أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي، رفض فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لأنه قد يدخل المنطقة في حرب عالمية ثالثة

يشار إلى أنه منذ إجراء تعديل دستوري عام 2019، أصبح الانضمام للناتو هو الهدف المعلن لأوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا فرض حظر طيران وقف الهجمات الصاروخية

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