زيلينسكي يندد بعدم إيفاء الغرب "بوعوده"

وكالات:

في حصيلة جديدة، قتل 21 شخصا بينهم طفلان مساء الإثنين خلال غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترا شرق كييف، بحسب وكالة رويترز.

وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام، في الوقت الذي ندد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم إيفاء الغرب "بوعوده".

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كلّ أنحاء البلاد، في اليوم الثالث عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

مليونا لاجئ اليوم أو غدا

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء، أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة. وقال غراندي للصحافيين في أوسلو: "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غدا كحد أقصى".

أول قافلة من سومي

في تلك الأثناء غادرت أول قافلة من السكان والطلاب الأجانب مدينة سومي الأوكرانية، بعد اتفاق مع روسيا بشأن إقامة ممر إنساني. وقالت وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر: "بدأنا بالفعل إجلاء المدنيين من سومي إلى بولتافا (في وسط أوكرانيا)، وبينهم طلاب أجانب". وأضافت قائلة: "ندعو روسيا للموافقة على ممرات إنسانية أخرى في أوكرانيا".

وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الإثنين بدء وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

رفض أوكراني

لكن أوكرانيا رفضت إجلاء المدنيين إلى روسيا، إذ تؤدي أربعة من ستة ممرات اقترحتها موسكو إلى روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروس. واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بإحباط عمليات الإجلاء الأخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق النار.

ومع ذلك، أشار الرئيس الأوكراني إلى أنّ كييف ستواصل التفاوض مع موسكو حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق سلام.

قصف منشأة نووية ثانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين أنّها تلقّت تقارير، تفيد بأنّ قصفاً بقذائف المدفعية ألحق ضرراً بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، مطمئنة إلى أنّ القصف لم يؤدّ إلى "عواقب إشعاعية". ومعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد أبحاث ينتج مواد مشعّة لتطبيقات طبّية وصناعية.

ومنذ الجمعة يحتلّ الجيش الروسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، والتي اندلع فيها حريق قالت كييف إنّه نجم عن قصف مدفعي روسي، وهو ما تنفيه موسكو. وفي هذه المحطة يعمل اثنان فقط من مفاعلاتها النووية الستّة.

"مرتزقة أجانب في أوكرانيا"

اتّهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الإثنين روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب آخرين، للقتال في أوكرانيا حيث يواجه غزو الجيش الروسي لهذا البلد مقاومة شرسة.