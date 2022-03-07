العراق يعلن رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي النووي

وكالات:

أعلنت وزارة البيئة العراقية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث في أوكرانيا، بما فيها رفع حالة تأهب الملاكات الفنية التابعة للمركز.

وقالت الوزارة في بيان، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية، إنه "استناداً إلى المهام الرقابية الموكلة لمركز الوقاية من الإشعاع في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ومراقبة المتغيرات في قيم الخلفية الإشعاعية، ومع اندلاع النزاعات العسكرية في أوكرانيا، ونتيجة للقلق الدولي المتزايد من احتمالية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية لأي أضرار نتيجة العمليات العسكرية.. يقوم مركز الوقاية من الإشعاع وأذرعه التنفيذية المتمثلة بشعب الوقاية من الإشعاع في مديريات البيئة في جميع محافظات العراق بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الأحداث، بما في ذلك رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي والإنذار المبكر من خلال تشغيل منظومات الإنذار المبكر بشكل مستمر والمراقبة المستمرة لأية تغييرات يتم تأشيرها في قيم معدلات الجرع الإشعاعية الواردة من المنظومات الفرعية في المحافظات" .

وتابعت "حيث أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني ، أن الملاكات الفنية التابعة للمركز وباشراف ومتابعة الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم الفلاحي قد وضعت في حالة التأهب والإستجابة لأي حادث طارئ ممكن أن يحدث ومنذ اليوم الأول لبدأ العمليات العسكرية، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محطة تشرنوبل النووية المغلقة، ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وإن المركز على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر شبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية International radiological monitoring information system (IRMIS) ونظام تبادل المعلومات الموحد Unified System for Information Exchange (USIE) ، لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها".