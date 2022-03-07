أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

بولندا: مشروع قانون لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

09:18 م الإثنين 07 مارس 2022
بولندا: مشروع قانون لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

ماتيوش مورافيتسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وارسو - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الاثنين عن خطط لحزمة من القوانين لمساعدة لاجئي أوكرانيا.

وسوف يتضمن هذا الإجراء إصدار تصاريح إقامة لمدة 18 شهرا، مع خيار بتمديدها لمدة 18 شهرا أخرى بعد ذلك، مع تصاريح عمل.

كما يجري التخطيط لمنح اللاجئين رقم هوية قومية مؤقت، لتسهيل حصولهم على خدمات الصحة العامة وتفادي التعقيدات البيروقراطية.

وقال مورافيتسكي أيضا إن مشروع القانون أوصى بمنح مساعدات مالية للعديد من مواطني بولندا الذين يستقبلون حاليا اللاجئين الأوكرانيين، حيث ستساهم الدولة بمبلغ 250 يورو(271 دولار) شهريا لكل لاجئ يتم توفير مأوى له.

يشار إلى أن مشروع القانون لم يعرض بعد على البرلمان البولندي للتصويت عليه.

ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي بولندا اللاجئين الأوكرانيين أوكرانيا روسيا الغزو الروسي

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا