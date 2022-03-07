في ذكرى عودة طابا.. نموذج محاكاة التراث السيناوي في وديان شرم الشيخ - صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

نظم فريق السعادة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، نموذج محاكاة للتراث السيناوي بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

قالت مروة عبد الواحد، منسقة فريق السعادة بمدينة شرم الشيخ، إنه جاري تصوير فيلم تسجيلي عن التراث البدوي، ومن المقرر أن يتضمن العادات والتقاليد البدوية، وأهم معالم الحياة البدوية التي لا يزال يحتفظ بها بدو سيناء، وتستهوي آلاف السائحين، لعرضه خلال الاحتفالية التي يجري إقامتها بالتنسيق مع إدارة متحف آثار شرم الشيخ، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بذكرى عودة طابا لحضن الوطن 19 مارس الجاري.

وأوضحت منسقة الفريق في تصريح لـ"مصراوي"، أن نموذج المحاكاة يتضمن الفن السيناوي من غناء، وشعر، ومشغولات يدوية، وحلي، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل عن التراث السيناوي، وتنظيم زيارة لأطفال البدو إلى مضمار الهجن ومتحف شرم الشيخ الدولي الذي يضم جناح للتراث البدوي و السيناوي .

وأكدت أن الفيلم الذي سيجري عرضه خلال الاحتفالية يعبر عن التراث البدوي، و عروض فلكلورية، وأزياء سيناوية، وأداء للمواهب، وحرص فريق السعادة على زيارة وديان شرم الشيخ، وجرى تنظيم مسابقة في الألعاب البدوية التراثية لأطفال البدو وهم يرتدون الملابس السيناوية، وتوزيع الهدايا والأعلام على الأطفال.