الولايات المتحدة تعلن نشر مزيد من القوات في ليتوانيا

فيلنيوس - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيُجرى نقل مزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة البلطيق.

وقال بلينكن عقب اجتماعه مع نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس اليوم الاثنين في فيلنيوس إنه من المنتظر وصول 400 جندي إضافي إلى ليتوانيا في الأيام المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة نقلت حوالي 7000 جندي إضافي إلى أوروبا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن المقرر أن يتمركز جزء من القوات الآن في دول البلطيق التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي الوقت نفسه، تعهد بلينكن لليتوانيا ودولتي البلطيق الأخريين بتضامن الولايات المتحدة، مؤكدا أن التزام الناتو بالمساعدة المتبادلة "لا يمكن المساس به".

ومنذ عام 2014 تنقل الولايات المتحدة في إطار نظام تناوبي قوات للمناورات على الحدود الشرقية للناتو. وبحسب بيانات ليتوانية، يتمركز حاليا حوالي 500 جندي أمريكي في ليتوانيا. وتتواجد أيضا قوات ألمانية، حيث يقود الجيش الألماني في قاعدة روكلا مجموعة قتالية تابعة للناتو، والتي تم زيادة عدد جنودها مؤخرا.

وتقع دول البلطيق الثلاث على حدود روسيا، كما تقع ليتوانيا ولاتفيا على حدود حليفة موسكو، بيلاروس. وقال الرئيس الليتواني جينتاناس نوسيدا: "نحن قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع الأمني في البلطيق"، مضيفا أن "العدوان المتهور لروسيا على أوكرانيا" يظهر مجددا أن روسيا تشكل تهديدا طويل الأمد لأمن أوروبا.

ودعا ناوسيدا ولاندسبيرجيس إلى زيادة تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، مشددين على وجوب دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وقال لاندسبيرجيس: "لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح مدن أوكرانية سريبرينيتشا أو جروزني أو حلب أخرى. المساعدات لأوكرانيا يجب أن تستمر".