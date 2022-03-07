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زيلينسكي ينتقد صمت قادة الغرب بعد تهديد موسكو بالهجوم على المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية

02:06 ص الإثنين 07 مارس 2022
زيلينسكي ينتقد صمت قادة الغرب بعد تهديد موسكو بالهجوم على المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد قادة الدول الغربية لعدم وجود رد فعل منهم على تهديد موسكو بالهجوم على المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو بثه عبر حسابه على منصة تيليجرام "فكر في الإحساس بإفلات الغزاة من العقاب".

وتابع" لم أسمع رد فعل من أي من قادة العالم اليوم... ولا كلمة، وكأن قادة الغرب قد اختفوا الليلة".

وأعلنت موسكو يوم الأحد أن قواتها تعتزم قصف المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية باستخدام ما تقول أنها أسلحة دقيقة.

وقال زيلينسكي أن الآلاف من الأشخاص يعملون في المصانع، والتي تقع في مدن حيث يعيش بالقرب منها مئات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف زيلينسكي أن "جرأة المعتدي هي إشارة واضحة إلى الغرب بأن العقوبات التي فرضت على روسيا ليست كافية".

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