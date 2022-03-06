أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة حل المشكلات سلميا لضمان أمن المنطقة

06:23 م الأحد 06 مارس 2022
رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة حل المشكلات سلميا لضمان أمن المنطقة

مصطفى الكاظمي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /الأحد/، ضرورة حل المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل لضمان أمن المنطقة وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون العراق وإيران جينيفر جيفيتو، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات خاصة الاستثمار والطاقة المتجددة، ومعالجة آثار التغير المناخي.

وأوضح البيان أنه تم مناقشة أيضا عدد من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى الكاظمي العراق مجلس الوزراء العراقي

محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا