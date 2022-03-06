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سفن روسية تتجمع قرب أوديسا بأوكرانيا وقد تشن هجوما عليها

03:07 م الأحد 06 مارس 2022
سفن روسية تتجمع قرب أوديسا بأوكرانيا وقد تشن هجوما عليها

سفينة حربية روسية

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كييف - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن سفنا روسية تتجمع قرب مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، وأنها ربما تكون تستعد لشن هجوم على المدينة.

وأكدت الوكالة أن قوات الدفاع الجوي والوحدات الأخرى في القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لصد الهجمات.

ونقلت عن سيرهي براتشوك، المتحدث باسم مقر العمليات بالإدارة العسكرية في أوديسا القول :"بداية من اليوم، تقوم قوات العدو بالقرب من أوديسا بترتيب صفوفها والاستعداد لهجوم محتمل. وتواصل سفن العدو الإبحار في البحر الأسود. لكن الوضع تحت السيطرة- دفاعنا الجوي والوحدات الأخرى في القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة لصد هجوم العدو".

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