أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الأمم المتحدة: تأكيد مقتل أكثر من 350 مدنيًا في أوكرانيا حتى الآن

08:34 م السبت 05 مارس 2022
الأمم المتحدة: تأكيد مقتل أكثر من 350 مدنيًا في أوكرانيا حتى الآن

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(دويتشه فيله)

قال بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم السبت إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في 24 فبراير، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون "أعلى بكثير".

وقالت البعثة إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية.

هذا المحتوى من

DW-world
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوكرانيا. الغزو الروسي روسيا الأمم المتحدة مدنيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |الأهلي 0 - 0 المريخ السوداني.. دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا