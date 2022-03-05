الأمم المتحدة: تأكيد مقتل أكثر من 350 مدنيًا في أوكرانيا حتى الآن

(دويتشه فيله)

قال بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم السبت إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في 24 فبراير، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون "أعلى بكثير".

وقالت البعثة إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية.