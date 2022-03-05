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بلينكن يزور الحدود الأوكرانية ويعد بمزيد من المساعدات للاجئين

08:12 م السبت 05 مارس 2022
بلينكن يزور الحدود الأوكرانية ويعد بمزيد من المساعدات للاجئين

أنتوني بلينكن

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(دويتشه فيله)

زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت معبرًا على الحدود البولندية مع أوكرانيا عبره مئات آلاف الأشخاص هربا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتفقد مركز احتجاز بولندي صار يستضيف قرابة 3000 لاجئ، وقال إن واشنطن تعمل على تخصيص مبلغ إضافي قدره 2,75 مليار دولار (2,5 مليار يورو) للاستجابة للأزمة الإنسانية.

وقال بلينكن في وقت سابق السبت بعد محادثات مع وزير الخارجية البولندي زبيغنييف راو في مدينة جيجوف المجاورة في جنوب شرق بولندا إن "الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية". أضاف "بولندا تقوم بعمل بالغ الأهمية ردًا على هذه الأزمة".

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DW-world
أنتوني بلينكن الحدود الأوكرانية أوكرانيا وزارة الخارجية الأمريكية

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