بلينكن يزور الحدود الأوكرانية ويعد بمزيد من المساعدات للاجئين

(دويتشه فيله)

زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت معبرًا على الحدود البولندية مع أوكرانيا عبره مئات آلاف الأشخاص هربا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتفقد مركز احتجاز بولندي صار يستضيف قرابة 3000 لاجئ، وقال إن واشنطن تعمل على تخصيص مبلغ إضافي قدره 2,75 مليار دولار (2,5 مليار يورو) للاستجابة للأزمة الإنسانية.

وقال بلينكن في وقت سابق السبت بعد محادثات مع وزير الخارجية البولندي زبيغنييف راو في مدينة جيجوف المجاورة في جنوب شرق بولندا إن "الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية". أضاف "بولندا تقوم بعمل بالغ الأهمية ردًا على هذه الأزمة".