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أوكرانيا تعرض عقد جولة أخرى من المحادثات مع روسيا بعد غد الاثنين

06:42 م السبت 05 مارس 2022
أوكرانيا تعرض عقد جولة أخرى من المحادثات مع روسيا بعد غد الاثنين

حلف الناتو

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كييف - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن أوكرانيا عرضت عقد جولة أخرى من المحادثات مع روسيا بعد غد الإثنين، بعد أن جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيره للمسؤولين الأوكرانيين من دعوتهم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وإرسال مزيد من الأسلحة لكييف لمساعدة القوات الأوكرانية على صد الغزو الروسي.

وأفادت تقارير اليوم بأن القوات الروسية انتهكت الوقف المؤقت لإطلاق النار، الذي توصل إليه الجانبان من أجل السماح بالمرور الآمن للمدنيين من مدينتين في جنوب شرقى أوكرانيا.

وكان من المتوقع خروج نحو 215 ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن، من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا، قبل أن يتم خرق وقف إطلاق النار، الذي كان يرعاه الصليب الأحمر.

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