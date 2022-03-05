تنويه مهم من سفارة مصر ببوخارست بشأن إجلاء المصريين من أوكرانيا

القاهرة - أ ش أ

نشرت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت تنويها مهما بخصوص وصول طائرة الإجلاء الثانية للمواطنين المصريين العابرين من أوكرانيا إلى بوخارست خلال الفترة القادمة.

وذكرت السفارة - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- "بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلى أرض الوطن".

وأضافت أنه من المقرر أن تصل الطائرة بوخارست خلال اليومين القادمين، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا.

وناشدت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة، تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم، حيث تقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفرها للمندوب عنها، والذي سيتوجه بدوره نيابة عنهم للسفارة لتسليم الجوازات لتحديد أولوية العودة على متن طائرة الإجلاء.

وأوضحت أن الأولوية ستكون وفقا لتاريخ دخول الأراضي الرومانية المحدد بختم الدخول من المعبر الحدودي.

ودعت السفارة المصرية في بوخارست "الطلاب الذين قاموا بحجز تذاكر سفر للعودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الخاصة الإبقاء على حجوزاتهم، وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم ممن لم يستطيعوا تدبير نفقات العودة إلي أرض الوطن".. متمنية العودة السالمة للجميع.