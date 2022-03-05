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الكرملين: العالم أكبر من أن تعزل أوروبا وأمريكا أي دولة

03:23 م السبت 05 مارس 2022
الكرملين: العالم أكبر من أن تعزل أوروبا وأمريكا أي دولة

ديمتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ):

أكد الكرملين أن روسيا لا ترى نفسها معزولة عن العالم، وذلك على خلفية العقوبات المشددة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله اليوم السبت: "العالم أكبر من أن تعزل أوروبا وأمريكا أي دولة، خاصة دولة كبيرة مثل روسيا".

وأعلن بيسكوف عن تقديم مساعدات جديدة في ضوء العواقب الاقتصادية الفادحة للعقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وقال: "الوضع استثنائي بالنسبة للاقتصاد. إنه يتطلب إجراءات استثنائية"، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن هذه المساعدات.

وفي الوقت نفسه، أعرب بيسكو عن قلقه من أن الولايات المتحدة قد تمتنع عن شراء المزيد من النفط من روسيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يزعزع أسواق الطاقة العالمية على نحو كبير، وقال: "لا يمكن أن يكون لذلك سوى عواقب وخيمة للغاية".

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