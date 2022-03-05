زيلينسكي يدعو إلى استمرار الدفاع عن ماريوبول

كييف - (د ب أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مواصلة الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو اليوم السبت إن الممرات الإنسانية لماريوبول وفولنوفاخا بمنطقة دونيتسك من المفترض أن تكون جاهزة للعمل اليوم السبت لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى المدينتين المحاصرتين.

وأضاف زيلينسكي: "كل من يحتاج إلى مساعدة من المفترض أن تُتاح له الفرصة للخروج... كل من يريد الدفاع عن مدينته من المفترض أن يواصل القتال".

وأعلنت السلطات الأوكرانية إرجاء عمليات إجلاء سكان من مدينة ماريوبول. وذكرت المدينة عقب ظهر اليوم السبت عبر الخدمة الإخبارية لتطبيق "تليجرام" أن "الجانب الروسي" غير ملتزم بوقف إطلاق النار، "ومن ثم تم إرجاء الإجلاء لأسباب تتعلق بالسلامة".

وقال زيلينسكي إن الجانب الأوكراني يبذل قصارى جهده للحفاظ على الاتفاقات الخاصة بالممرات الإنسانية، مضيفا أنه سيُجرى بعد ذلك بحث ما إذا كان يمكن المضي قدما في عملية التفاوض.

وكانت السلطات الأوكرانية توقعت أن يغادر أكثر من 200 ألف شخص ماريوبول خلال فترة وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم السبت في تصريحات لبوابة "سترانا نيوز" الأوكرانية الإخبارية. وتتوقع فيريشتشوك أن يغادر 15 ألف شخص مدينة فولنوفاخا.

وقال زيلينسكي إن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه، لكن قُتل من بين صفوفه نحو 10 آلاف جندي، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الدفاع في جميع الاتجاهات الرئيسية، وقال إن هجمات مضادة بدأت بالقرب من خاركيف.

ولا يمكن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لمئات الآلاف من الأشخاص في المدن الأوروبية الذين نزلوا إلى الشوارع لدعم أوكرانيا.