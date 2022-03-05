الجيش الأوكراني: نقاتل بضراوة من أجل تحرير مدننا

كييف - (د ب أ):

أعلن الجيش الأوكراني أنه لا يزال يخوض معارك عنيفة مع القوات الروسية.

وجاء في التقرير الصباحي للجيش، الذي نُشر في كييف اليوم السبت: "نقاتل بضراوة لتحرير مدن أوكرانية من المحتلين الروس".

ولم يحدد الجيش المناطق والمدن التي تدور فيها المعارك، وقال إن الجنود الروس "محبطون"، وإنهم يفرون تاركين أسلحتهم ورائهم.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وبحسب بيانات سلطات أوكرانية، ساد الهدوء ليلة الجمعة/السبت في العاصمة كييف، وذكرت السلطات أن "الوضع تحت السيطرة"، وأن إمدادت الكهرباء والمياه سارية، وأن وسائل النقل العام استأنفت عملها في الصباح.

وغرد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أكثر من 66 ألف أوكراني عادوا من الخارج "للدفاع عن بلادهم".

وبدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.