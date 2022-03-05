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بايدن يصف فنلندا بالشريك الدفاعي القوي خلال زيارة رئيسها لواشنطن

02:00 ص السبت 05 مارس 2022
بايدن يصف فنلندا بالشريك الدفاعي القوي خلال زيارة رئيسها لواشنطن

جو بايدن

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واشنطن- (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفنلندا ووصفها بأنها شريك دفاعي مهم، وذلك خلال زيارة الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو لواشنطن وسط استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصف بايدن فنلندا-خلال اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة- بأنها شريك حيوي للولايات المتحدة وشريك دفاعي قوي أيضا وشريك للحلف شمال الأطلسي /ناتو/ وتحديدا في قوة وأمن منطقة بحر البلطيق".

وقال بايدن إنه اتفق مع نينيستو على أن حرب موسكو "ليست فقط هجوما على أوكرانيا، إنما هي أيضا هجوم على الأمن في أوروبا والسلام والاستقرار العالمي".

ومن جانبه قال نينيستو "نحن حقيقة نعيش أوقاتا عصيبة جدا".

واتفق الرئيسان على أنهما ملتزمان بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ودعم الاحتياجات الإنسانية وتنسيق كل شيء بداية من العقوبات وصولا إلى ضوابط التصدير والقضايا العالمية الأوسع.

يشار إلى أن فنلندا لديها أطول حدود مشتركة مع روسيا من بين دول الاتحاد الأوروبي.

كما أن فنلندا ليست عضوا في الناتو ولكنها شريك وثيق للحلف العسكري وهي لاعب مهم في العلاقات المتوترة جدا بين الاتحاد الأوروبي وموسكو. وينظر إلى نينيستو على أنه يعرف بوتين جيدا.

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