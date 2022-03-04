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أوكرانيا تتهم روسيا بالإرهاب النووي بعد حريق بمحطة نووية

11:03 م الجمعة 04 مارس 2022
أوكرانيا تتهم روسيا بالإرهاب النووي بعد حريق بمحطة نووية

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نيويورك - (د ب أ):

قال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا إن روسيا حاولت ممارسة "إرهاب نووي" عقب المعارك بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

وقال كيسليتسيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الجمعة إن "روسيا انخرطت بشكل متعمد في هجوم مسلح على موقع محطة الطاقة النووية وأعمال تنتهك كل الاتفاقات الدولية ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكر أن ذلك أظهر مجددا أن الصراع ليس هجوما على أوكرانيا فحسب، بل أيضا على أوروبا والإنسانية والأجيال المقبلة.

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