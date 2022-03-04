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شركة الطيران الروسية "إس 7" توقف رحلاتها الدولية

12:58 م الجمعة 04 مارس 2022
شركة الطيران الروسية "إس 7" توقف رحلاتها الدولية

شركة الطيران الروسية

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موسكو - (د ب أ):

أوقفت شركة الطيران الروسية "إس 7" رحلاتها الدولية، خوفا على الأرجح من مصادرة طائراتها.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة أنه اعتبارا من يوم غد السبت لن تسيّر الشركة رحلات جوية للخارج.

وأضافت الشركة أنه سيُجرى إعادة الركاب الروس الموجودين في الخارج حاليا بمساعدة شركاء، موضحة أنها ستعيد أسعار التذاكر لمن لم يعد بمقدوره السفر الآن.

وكانت "إس 7" أعلنت مساء أول أمس الأربعاء عن تقليص رحلاتها الدولية، إلا أنها أكدت مواصلتها الرحلات الخارجية بصورة مبدئية.

وألغت الشركة اليوم الجمعة العديد من الرحلات الدولية، من بينها رحلات إلى مصر والقوقاز ووسط وشرق آسيا، على الرغم من أنه - على عكس الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية - لا يوجد حظر هناك على تحليق الطائرات الروسية بسبب هجومها على أوكرانيا.

وكان قد تم الإعلان من قبل عن حالتين على الأقل تم فيهما احتجاز طائراتي ركاب روسية، وهي طائرة "بوينج 737" تابعة لشركة الطيران الروسية منخفضة التكلفة "بوبيدا" في اسطنبول، وطائرة "بوينج 777" التابعة لـ"نوردفيند" الروسية في المكسيك.

شركة الطيران الروسية إس 7 رحالات دولية إيقاف الرحلات الجوية

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