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الملك محمد السادس يدعو رئيس الحكومة الإسبانية إلى زيارة المغرب

11:05 م الخميس 31 مارس 2022
الملك محمد السادس يدعو رئيس الحكومة الإسبانية إلى زيارة المغرب

الملك محمد السادس

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الرباط - (أ.ش.أ):

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز لزيارة المغرب.

وذكر بيان للديوان الملكى المغربى بأن الملك محمد السادس أجرى اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وأضاف البيان أنه خلال هذه المحادثات جدد العاهل المغربى التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب الملك محمد السادس، في 20 اغسطس 2021، وتستجيب لندائه بتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين”.

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الملك محمد السادس المغرب الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز
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