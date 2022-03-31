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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن في مستوطنة جوش عتصيون

03:41 م الخميس 31 مارس 2022
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن في مستوطنة جوش عتصيون

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني بزعم قيامه بطعن يهودي على متن حافلة بمستوطنة جوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية اليوم الخميس.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن فلسطينيا كان يسافر على متن حافلة إسرائيلية قرب بلدة إليعزار في جوش عتصيون قام "بطعن مسافر يهودي وأصابه بجروح نقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي".

وأضاف أن شخصا آخر كان يسافر على نفس الحافلة أطلق النار على المهاجم وقتله.

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الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني عملية طعن جوش عتصيون

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