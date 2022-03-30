حجر صحي لمسافرين على متن سفينة سياحية ألمانية بعد تفشي كورونا

برلين - (د ب أ)

تفشى فيروس كورونا على متن سفينة "ماين شيف 5" السياحية الألمانية في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الشركة المشغلة للسفينة "توي كروزيس" أن المسافرين دخلوا الحجر الصحي الأحد الماضي في فندق في مايوركا. ولم تذكر الشركة عدد الأشخاص المصابين بالعدوى.

وذكرت صحيفة "مايوركا تسايتونج" المحلية اليوم الأربعاء الناطقة بالألمانية أن نحو 60 معظمهم من الألمان أصيبوا بالعدوى. وتحمل السفينة التي يبلغ طولها حوالي 300 متر رخصة لنقل 2500 مسافر.

وغادرت السفينة السياحية بالما لخوض رحلة ذهاب وإياب في البحر الأبيض المتوسط عبر مارسيليا وبرشلونة وأليكانتي وقرطاجنة، ووصلت إلى مايوركا الأحد الماضي. وأفادت شركة توي بأن تفشي كورونا يعد حادثة معزولة.