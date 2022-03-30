وزيرة الخارجية الألمانية: سنمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أن بلادها مستعدة لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية بعد نهاية حرب روسيا عليها.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأربعاء:" في حال الحاجة إلى ضمانات، فإن ألمانيا أيضا ستكون حاضرة وستمنح ضمانات".

وأضافت بيربوك:" نحن نقف إلى جانب أوكرانيا بتضامن كامل بنسبة 100%" مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري أيضا بالنسبة لمحادثات السلام ونظام السلام اللاحق.

وأكدت بيربوك أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ليست تلك المحادثات التي يفترض فيها المرء إمكانية تحقيق انفراجة بعد وقت قصير.

ورأت بيربوك أنه إذا كان الجانب الروسي يتحدث عن ضمانات أو حيادية، فإنه يعني شيئا مغايرا تماما عما يفعله الجانب الأوكراني.

كان الجانب الأوكراني طالب خلال محادثات السلام التي جرت في اسطنبول مؤخرا بضمانات أمنية صارمة مقابل الوضع الحيادي المحتمل لأوكرانيا.

وانتقدت بيربوك بشدة إعلان روسيا تخفيض أعمالها القتالية على الجبهة الشمالية عند كييف وتشيرنيهيف وسحب قواتها وقالت إن من غير الممكن للأسف في الوقت الحالي الثقة في الحكومة الروسية وإعلاناتها " فقد وعدوا بأنهم لن يقصفوا الممرات الإنسانية ولا يزال القصف قائما".

ورأت بيربوك أنه في حال أرادت روسيا أن تكون ذات مصداقية في أخذها للمحادثات على محمل الجد، فيجب عليها أن توقف على الفور قصف السكان المدنيين.