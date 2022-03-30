البرلمان العراقي يعقد مجددا جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد-(بي بي سي):

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً استوفوا شروط الترشح.

تأتي هذه الجلسة وسط خلافات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية، تسببت في عرقلة الخطوة التالية والأهم، وهي تشكيل الحكومة.

وأعلن عدد من الائتلافات والاحزاب سلفاً مقاطعته لجلسة اليوم بسبب تلك الخلافات، على رأسها "الإطار التنسيقي" الذي يضم جميع القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية.

وبسبب المقاطعة، فشل مجلس النواب في الجلستين الأولى والثانية في تأمين النِصاب الواجب توفره للتصويت على المرشح، وهو ثلثي العدد الكلي البالغ 329 مقعدا أي حضور 220 نائباً.

ووفقاً للمعطيات فإن القوى التي قاطعت جلسة السبت لا تزال على موقفها الرافض لحضور جلسة الغد، ولم يتبين بعد إن طرأ أي تغير على مواقفها.

ويسعى تحالف "إنقاذ وطن" المؤلف من الكتلة الصدرية وائتلاف سيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني لاستمالة النواب المستقلين البالغ عددهم 30 نائبا لتشكيل غالبية الثلثين مما يمكنه من التصويت بسلاسة على منصب الرئيس وتشكيل الحكومة، بينما يسعى الإطار التنسيقي لتشكيل الثلث المعطل.