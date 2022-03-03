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ولي عهد السعودية: مقتل خاشقجي خطأ فادح والقضية تجرح شعوري

05:05 م الخميس 03 مارس 2022
ولي عهد السعودية: مقتل خاشقجي خطأ فادح والقضية تجرح شعوري

محمد بن سلمان

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كتب- وكالات:

اعتبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي كانت "خطأ فادحا"، مشيرا إلى أن هذه القضية "تجرح شعوري"، لكنه أكد أن قانون حقوق الإنسان لم يراعَ بالتعامل معه في هذه القضية.

وردا على ما إذا كان أمر بشكل مباشر بقتل خاشقجي، أكد بن سلمان في حواره لصحيفة "أتلانتك"، أنه لم يأمر بذلك، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يجرحني، يجرح شعوري وشعور السعوديين عامة".

وأضاف "أتفهم الغضب، خصوصا من جانب الصحفيين، احترم مشاعرهم لكننا أيضا لدينا مشاعر هنا، ألمنا هنا".

وتابع ولي العهد السعودي "أشعر أن قانون حقوق الإنسان لم يُراع بالتعامل معي".

وأضاف أن "المادة رقم 11 من المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع محمد بن سلمان "لم أقرأ مقالا لخاشقجي في حياتي".

وأردف ولي العهد بالإشارة إلى أنه لو اختار أن يرسل فريق اغتيال لكان فعل ذلك مع شخص أكثر أهمية من كتاب الرأي الذين انتقدوه.

وأضاف: "خاشقجي لن يكون ضمن أول 1000 كاتب في هذه القائمة، إذا كنت تريد القيام بمثل هذه العملية لشخص آخر، يجب أن يكون محترفا وواحدا من الـ1000 اسم على هذه القائمة"، لكنه اعتبر أن مقتل خاشقجي كان "خطأ فادحا"، وفقا للصحيفة.

كان خاشقجي قُتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر من عام 2018 على يد فريق من ضباط استخبارات سعوديين.

محمد بن سلمان جمال خاشقجي السعودية مقتل خاشقجي

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