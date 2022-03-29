"لإنجاح المشاورات اليمنية".. "التحالف" يعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لإنجاح المشاورات اليمنية، موضحًا أن وقف العمليات يهدف لخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.

وأكد التحالف في بيان له مساء الثلاثاء، على ثبات الموقف الداعم للحكومة اليمنية بموقفها السياسي وإجراءاتها العسكرية، والوقوف مع الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وبناء دولته.

وقال: "سنتخذ كافة الإجراءات لخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصنع السلام وإنهاء الأزمة".

وكان نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، ناشد قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة أطراف الصراع بإيقاف العمليات العسكرية في البلاد.

جاء ذلك في نداء أطلقه الحجرف، تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية اليمنية، برعاية المجلس والتي ستستمر حتى أبريل القادم.