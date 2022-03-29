المغرب: العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على شراكة قوية وطموحة

المغرب - (أ ش أ)

أكد وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات المغربية الأمريكية قائمة على شراكة قوية وطموحة.

وأضاف بوريطة عقب مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور المغرب أن الزيارة ساهمت في إعطاء رسائل قوية حول قوة هذه الشراكة الثنائية والإمكانيات التي يمكن استغلالها لصالح الأمن والاستقرار، كما أكدت مضمون الشراكة وتنوعها على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، متجاوزة الإطار الثنائي لتشمل مناطق أخرى كالشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم على قيم ومصالح مشتركة ورؤية متطابقة حول مجموعة من القضايا الدولية.

‏وأوضح بوريطة أن المباحثات تناولت الشراكة الثنائية، وكيفية جعلها نموذجية وقوية بعلاقاتها التاريخية وقادرة على التأقلم مع التحديات الإقليمية والدولية الحالية، مشيرًا إلى حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس، على تطوير هذه العلاقة في إطار الآليات المهمة التي لدى البلدين، كالحوار الاستراتيجي والحوار حول حقوق الإنسان واتفاق التبادل الحر.

‏وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا الشراكة في إفريقيا لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتعددة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتغيرات المناخية والبنى التحتية والمجال الأمني والعسكري والصحي.