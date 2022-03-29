موسكو تكرر طلبها بشأن تسديد قيمة شحنات الغاز الروسي بالروبل

موسكو - (د ب أ)

كررت موسكو اليوم الثلاثاء طلبها بشأن تسديد قيمة شحنات الغاز الطبيعي الروسية إلى غرب أوروبا بالروبل، مشيرة إلى ضرورة تسوية الأمور الفنية الخاصة بهذا الأمر بحلول بعد غد الخميس الحادي والثلاثين من مارس، حسب أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين ذكر أنه لابد من جعل هذا النظام "بسيط ومفهوم وشفاف وقابل للتنفيذ" بالنسبة للذين يشترون الغاز الروسي من الأوروبيين والدوليين.

وأضاف بيسكوف: "لن يتم توريد الغاز بدون مقابل، ولا يمكن دفع قيمته سوى بالروبل"، وأشار إلى ضرورة أن يفهم المشترون التغيرات الاقتصادية، وكذلك "الظروف التي تغيرت بشكل مطلق" والناجمة عما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية" ضد روسيا.

غير أن المفوضية الأوروبية رفضت تسديد قيمة الغاز الروسي بالروبل، في تكرار لنفس الموقف الذي اتخذته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس الاثنين .