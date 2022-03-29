رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري مشاورات مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين

وكالات

أعلنت المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيجري مشاورات أمنية مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي ومسؤولي الاستخبارات، عقب الهجوم المسلح الذي وقع اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن منفذ الهجوم الذي وقع اليوم فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في مدينة بني براك شرق تل أبيب.