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رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري مشاورات مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين

08:21 م الثلاثاء 29 مارس 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري مشاورات مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين

نفتالي بينيت

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وكالات

أعلنت المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيجري مشاورات أمنية مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي ومسؤولي الاستخبارات، عقب الهجوم المسلح الذي وقع اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن منفذ الهجوم الذي وقع اليوم فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

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