الأمن الألماني: مرسل خطاب المادة السامة للقنصل البريطاني نفذ عدة جرائم مماثلة

برلين - (د ب أ)

توقعت وزارة الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية أن يكون الشخص الذي أرسل خطابا يحوي ملح الزئبق السام إلى القنصل العام البريطاني في مدينة دوسلدورف (عاصمة الولاية)، قد نفذ عدة جرائم من هذا النوع.

جاء ذلك في تقرير بعثت به الوزارة إلى برلمان ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وقالت الوزارة إن خطابا من نفس الشخص وصل إلى القنصل العام البريطاني في ميونخ وثلاثة خطابات مماثلة وصلت إلى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

وحسب التقرير الذي بعثت به الوزارة إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، فإن الخطاب تم فتحه في دوسلدورف في الخامس عشر من الشهر الجاري، وكتب المرسل في خطابه:" أنتم أيها الحمقى، أطلقوا سراح يوليان اسانج، نعم المسحوق سام، وربما تموتون بالسم".

ولامست موظفة المسحوق الأبيض لفترة قصيرة دون أن تحدث لها إصابة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها في الواقعة بوصفها شروعا في قتل قبل أن يتم تخفيض تصنيفها إلى محاولة إلحاق أذى بدني خطير.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة خطابات وصلت إلى البنك المركزي الأوروبي في نفس اليوم، وطالب موقع الخطابات الثلاث بالإنجليزية بوقف التضخم وإلا فإنه سيرسل خطابا مفخخا في المرة القادمة، وكتب بعد ذلك جملة "نعم المسحوق سام، وربما تموتون".

وفي أعقاب ذلك بيوم –في السادس عشر من الشهر الجاري- وصل خطاب إلى القنصلية العامة البريطانية في ميونخ وجاء في الخطاب نفس النص الخاص بأسانج الذي وصل إلى القنصلية في دوسلدورف.

وذكرت الوزارة أن كل الخطابات تم إرسالها من نفس مركز البريد.