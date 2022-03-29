روسيا: طرد أيرلندا دبلوماسيين روس سيؤدي لمزيد من تدهور العلاقات

وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طرد أيرلندا لدبلوماسيين بسفارتها أمرًا مرفوض وسيؤدي لمزيد من تدهور العلاقات، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، أعلن الثلاثاء أن بلاده ستطرد أربعة دبلوماسيين روس لم تكن أنشطتهم "متوافقة مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وقال كوفيني إن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي وأبلغته بأن الدبلوماسيين الأربعة يتعين أن يغادروا أيرلندا.

وعلى الرغم من هذه الخطوة ، قال كوفيني في بيان إن الحكومة تعتقد أن "القنوات الدبلوماسية بين أيرلندا والاتحاد الروسي يتعين أن تبقى مفتوحة".

وكانت بلجيكا وهولندا قد أعلنتا في وقت سابق أنهما ستطردان دبلوماسيين روس بتهمة التجسس.