Masrawy logo white

إعلان

رئيس وزراء التشيك يعلن إصابته بكورونا

03:10 م الثلاثاء 29 مارس 2022
رئيس وزراء التشيك يعلن إصابته بكورونا

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

براغ- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .. مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام.

وذكر راديو (براغ الدولي) أن مكتب رئاسة الحكومة ألغى البرنامج الشخصي لرئيس الوزراء لهذا الأسبوع، فيما أكد فيالا أنه يعتزم العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وأنه سيعمل من المنزل إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى 3 ملايين و700 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 39 ألف وفاة.

هذا المحتوى من

Asha

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
بيتر فيالا فيروس كورونا رئيس وزراء التشيك التشيك
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. بالترددات.. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا