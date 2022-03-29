رئيس وزراء التشيك يعلن إصابته بكورونا

براغ- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .. مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام.

وذكر راديو (براغ الدولي) أن مكتب رئاسة الحكومة ألغى البرنامج الشخصي لرئيس الوزراء لهذا الأسبوع، فيما أكد فيالا أنه يعتزم العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وأنه سيعمل من المنزل إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى 3 ملايين و700 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 39 ألف وفاة.